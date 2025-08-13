PRF apreende mais de 500 kg de cocaína com destino ao interior do CE

PRF apreendeu mais de meia tonelada de cocaína nesta quarta-feira, 13, em Piripiri (PI) / Crédito: Divulgação/PRF

Um caminhão transportando cerca de 540 quilos de substância análoga ao cloridrato de cocaína foi abordado nesta quarta-feira, 13, durante ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo fazia o trajeto entre Belém (Pará) e Tianguá (Ceará). Os tabletes de droga foram identificados no meio de caixas vazias em inspeção no km 189 da BR-343, em Piripiri, norte do Piauí. Na ocasião, o motorista tentou escapar, mas foi contido pelos policiais e confessou ter aceitado R$ 10 mil para o transporte.