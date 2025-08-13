PRF apreende mais de 500 kg de cocaína com destino ao interior do CE

PRF apreende mais de 500 kg de cocaína com destino ao interior do CEA apreensão foi registrada nesta quarta-feira, 13, em Piripiri, norte do Piauí. O motorista tentou fugir durante a abordagem, mas foi impedido
Um caminhão transportando cerca de 540 quilos de substância análoga ao cloridrato de cocaína foi abordado nesta quarta-feira, 13, durante ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo fazia o trajeto entre Belém (Pará) e Tianguá (Ceará).
Os tabletes de droga foram identificados no meio de caixas vazias em inspeção no km 189 da BR-343, em Piripiri, norte do Piauí. Na ocasião, o motorista tentou escapar, mas foi contido pelos policiais e confessou ter aceitado R$ 10 mil para o transporte.
O condutor indicou que normalmente é responsável por levar açaí no trajeto. Contudo, recebeu uma proposta para mover a droga até o interior do Ceará e tinha consciência da natureza ilícita do carregamento.
A apreensão ocorreu por volta das 13h20, com a ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Piripiri, no Piauí.
Em outra operação realizada na manhã desta quarta-feira, no posto da PRF em Feira de Santana, Bahia, foram localizados 18 quilos de maconha, 5 quilos de cocaína e 1 quilo de crack em três malas.
Os entorpecentes foram apreendidos em um veículo de transporte de passageiros. A responsável declarou ter saído do Rio de Janeiro com destino à cidade de Delmiro Gouveia, em Alagoas.
Influenciadora presa por tentar entrar em presídio com drogas é solta com tornozeleira