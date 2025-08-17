Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trecho da rua Pinto Madeira será interditado; veja detalhes

Trecho da rua Pinto Madeira, no Centro, será interditado; veja detalhes

Obra na via é parte de projeto que recupera entornos de escolas. Saiba local do bloqueio na rua Pinto Madeira, onde fazer o desvio e prazo de conclusão
Autor Bemfica de Oliva
Autor
Bemfica de Oliva Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um trecho da rua Pinto Madeira, no Centro de Fortaleza, será bloqueado a partir desta segunda-feira, 18. As informações são da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

Segundo o órgão, a área entre a rua 25 de Março e a avenida Dom Manoel, próxima ao parque Pajeú, será fechada como parte do programa Rotas da Infância.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O projeto recupera a estrutura de ruas e avenidas no entorno de escolas, com construção de rampas, ampliação de calçadas, aprimoramento da sinalização e melhoria da estrutura cicloviária.

Durante o período de interdição, quem segue pela rua Pinto Madeira precisará entrar à esquerda na rua 25 de Março e à direita na avenida Santos Dumont. Deste ponto, é possível dobrar à direita na avenida Dom Manoel ou cruzá-la, da mesma forma como é feito habitualmente pela própria rua Pinto Madeira. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) orientarão o tráfego na região.

A Prefeitura não forneceu um prazo específico para conclusão deste trecho da obra. No entanto, à época do lançamento do programa, a previsão dada para entrega total do projeto foi o começo de outubro.

Mais notícias de Fortaleza

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Educação

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar