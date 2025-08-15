Uece divulga edital de matrícula para candidatos que optaram seleção pela nota do Enem

Uece divulga edital de matrícula para candidatos que optaram por ingresso pelo Enem / Crédito: FÁBIO LIMA

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) lançou o edital voltado para os candidatos que optaram pela seleção por meio da nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os interessados podem ser matriculados para as vagas do período letivo 2025.2.

