Uece divulga edital de matrícula para candidatos que optaram seleção pela nota do Enem

Uece divulga edital de matrícula para candidatos que optaram seleção pela nota do EnemOs interessados podem ser matriculados para as vagas do período letivo 2025.2
A Universidade Estadual do Ceará (Uece) lançou o edital voltado para os candidatos que optaram pela seleção por meio da nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os interessados podem ser matriculados para as vagas do período letivo 2025.2.
O candidato deverá acessar o site para verificar o Quadro de Vagas. Para participar é necessário preencher o cadastro informando todos os dados solicitados e imprimir o comprovante nesta quinta-feira, 14, entre 13h às 23h59.
A pessoa interessada concorrerá a uma vaga no curso escolhido (sujeito à disponibilidade de vagas no curso), utilizando a nota de uma das duas últimas edições do Enem. As vagas ofertadas serão preenchidas pelos candidatos com as maiores notas.
Dentre os requisitos obrigatórios para poder participar, o candidato precisa ter feito todas as provas da edição indicada, desde que não tenha zerado em nenhuma das provas objetivas e tenha alcançado, no mínimo, 200 pontos na prova de redação.
O candidato poderá verificar o resultado da intenção de matrícula e conferir se foi convocado para a 1ª Chamada dos Ingressantes Enem, a partir das 13h, do dia 21 de agosto. Quem não for convocado na 1ª Chamada poderá ser convocado na 2ª Chamada.
No dia seguinte, o candidato convocado na 1ª chamada deverá realizar sua solicitação de matrícula na Plataforma SIGMA, das 8h às 16h.