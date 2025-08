Dino aponta inconstitucionalidade em lei que flexibiliza licenciamento ambiental no Ceará

Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) / Crédito: Ton Molina/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, votou pela inconstitucionalidade de parte da Lei estadual nº 18.436/2023, aprovada pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que altera regras do licenciamento ambiental no Estado. Segundo o ministro, a norma flexibiliza de maneira indevida um dos principais instrumentos da política ambiental brasileira. No voto, proferido na última sexta-feira, 1°, Dino argumenta que a simplificação do licenciamento por autodeclaração viola garantias fundamentais previstas na Constituição Federal e mencionou os princípios da prevenção, da precaução e da proibição do retrocesso socioambiental como bases jurídicas desrespeitadas pela legislação.

Entre os tópicos analisados pelo ministro, o inciso XXIV, que dispõe sobre a simplificação para implantação e operação de “outras atividades ou empreendimentos enquadrados pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente –Coema”, também foi considerado inconstitucional, por conduzir “a ilimitado alargamento das hipóteses de empreendimentos e atividades”. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Para o relator, a "cláusula aberta em demasia" pode resultar em decisões que escapam ao controle exigido pela legislação ambiental nacional. “Tenho por inconstitucional a excessiva delegação da competência pretendida pelo inciso XXIV, não orientada a realizar o princípio da legalidade, sendo inegável que a questão ora examinada exige não somente a observância da lei em sentido estrito, mas também do plexo normativo que disciplina a proteção do meio ambiente - no âmbito das legislações dos entes federados eventualmente implicados”, argumentou Dino.