Seca e estiagem: quatro munícipios do Ceará estão em situação de emergência

Foto de apoio ilustrativo: quatro munícipios do Ceará integram lista de emergência para desastres do Diário Oficial da União (DOU) / Crédito: JÚLIO CAESAR.

Para a tese, ela usa os conceitos do glossário do Monitor de Secas. "Conforme suas próprias definições, os dois eventos estão relacionados", explica. Conforme Sakamoto, a melhoria no monitoramento pode ajudar a mitigar esses cenários. Na esteira disso, ela cita que o Monitor, a evolução da previsão climática, incluindo a forma subsazonal, e a gestão dos recursos hídricos se constituem como alternativas para lidar frente à esses casos. Ceará tem 75% de seu território sob seca relativa, aponta monitor; SAIBA



"O Ceará enfrenta eventos dessa natureza de modo frequente, pois, o clima semiárido, predominante no Estado, tem como características a alta variabilidade espacial e temporal na distribuição das chuvas, assim como, a recorrência de estiagens e secas", define.

No entanto, a cena motiva o desenvolvimento e implementações de políticas para convivência com essa semiaridez, buscando o desenvolvimento sustentável no Estado. O que dizem os Munícipios afetados pela seca e estiagem? Em nota enviada ao O POVO, a Prefeitura de Monsenhor Tabosa informa que a escassez hídrica afeta diversas comunidades na sede e na zona rural. Assim, indicam que monitoram a situação de forma constante e adotam medidas para minimizar os impactos da estiagem. Segundo o poder municipal, o atendimento no sertão é feito com dois carros-pipa próprios. Ao passo que as comunidades indígenas são assistidas com os modelos sob a coordenação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).