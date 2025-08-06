Agosto da Juventude: festival recebe centenas de jovens e caravanas do Interior

FORTALEZA-CE BRASil - 06.08.2025- Agosto da juventude da FDR no Teatro Fio Mar ((João Filho Tavares O Povo) / Crédito: João Filho Tavares

Centenas de jovens vivenciaram uma troca de aprenzidados e experiências ao longo desta quarta-feira, 6, durante o 2º Festival Agosto da Juventude. Ocorrendo no Teatro RioMar, em Fortaleza, momento contou com caranavas vindas do Interior e ofereceu oficinas, ações culturais e serviços aos participantes. Leia também: Congresso Nacional de Bombeiros acontece pela primeira vez no Ceará



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segunda edição do evento é parte integrante do Projeto Juventudes em Ação, que é uma parceria do O POVO com a Secretaria da Juventude do Ceará (Sejuv). Estimativa da organização é que cerca de mil pessoas tenham passado pelo local hoje, vindas de todas as regiões do Estado. Entre as ações realizadas durante o festival esteve um bate-papo sobre como as juventudes se expressam, se engajam e mobilizam narrativas nas plataformas digitais. Estiveram no centro do debate o criador Raony Phillips, famoso pela personagem Marisa Maiô, e a comunicadora indígena Yó Kanindé. Momento também contou com painéis temáticos, oficinas voltadas à economia criativa, aulas de passinho do reggae, batalha de rima, atividades interativas e serviços de empregabilidade por meio do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine). Evento foi encerrado com o show da banda Rainhas da Farra. FORTALEZA-CE BRASil - 06.08.2025- Agosto da juventude da FDR no Teatro Fio Mar ((João Filho Tavares O Povo) Crédito: João Filho Tavares

"O jovem, a jovem que passou por aqui hoje pôde, além de acessar e participar das palestras, das oficinas e estar nesse espaço que é o teatro, ela também pôde perceber tudo que o governo do estado oferece para que eles possam realizar seus sonhos", destacou a secretária da Juventude, Adelita Monteiro. De acordo com Raymundo Neto, coordenador do Projeto Juventudes e Ações e gerente editorial e gestor de projetos da Fundação Demócrito Rocha (FDR), evento busca "trabalhar o protagonismo juvenil". "Objetivo também (é) de reunir esses jovens, aproximá-los, conectá-los para debates, para trocas de ideias. Democratizar acesso também a informações que são úteis a eles", frisa.

Marcele Alves, 14, esteve entre os participantes que vivenciaram o momento. Cursando o nono ano de uma escola pública de Fortaleza, ela se encontra no Jazz e nas danças regionais, mas acompanha com entusiasmo todas as vertentes artísticas. Durante a batalha de rima, por exemplo, acompanhou de perto os artistas que duelavam sobre o palco, respondendo a criatividade do improviso com muito barulho. "Eu não sei se vou ser algo na arte, mas a arte vai tá na minha vida independente de qualquer coisa (...) (O evento) é um estimulo não só pela dança como pela arte em si" , destacou a jovem. Já para Arthur Marques, 18, o momento foi um norte sobre o futuro profissional. Sonhando em trabalhar com internet, ele conta que sentiu a mensagem de "que pode chegar em lugares que nunca imaginaria".