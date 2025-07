Ceará registra chuva em mais de 30 municípios; temperaturas variam entre 15ºC e 36ºC

Foto de apoio ilustrativo: confira previsão do tempo até este sábado, 2, no Ceará / Crédito: AURÉLIO ALVES

Conforme os dados da Fundação, as demais localidades com precipitações foram Itatira (25 mm), Cariús (22 mm), Amontada (17 mm), Tarrafas (13 mm), Irauçuba (12 mm), Barro (11, 4 mm), Milagres (10 mm) e Umirim (9, 4 mm). Previsão de chuvas fracas e isoladas no Ceará Segundo a Funceme, nesta quinta, há previsão de chuva fraca e isolada pela manhã no Litoral de Fortaleza, e alta possibilidade de acumulados limitados e dispersos entre os turnos matutinos e diurnos nas macrorregiões do Litoral do Pecém, Litoral Norte e Maciço de Baturité. Bem como apresenta baixa potencialidade de registros díspares no Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e norte da Jaguaribana. Já para esta sexta-feira, 1º, segue o mesmo cenário de grau pluviométrico, nas faixas da madrugada e início da manhã, nas macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité.

Logo, neste sábado, 2, o tempo deve permanecer estável. Pode haver variação de nebulosidade, mas à princípio sem chuva. Temperaturas máximas devem atingir 36ºC, com mínimas de 15ºC no Ceará; os ventos podem ser de 60 km/h De acordo com a Funceme, as temperaturas mínimas devem variar entre 15 e 18 graus Celsius (°C) nas macrorregiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Maciço de Baturité nas madrugadas deste sábado e domingo. Enquanto isso, as máximas podem atingir valores entre 34°C e 36°C durante as tardes em Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte e Litoral do Pecém.