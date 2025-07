Idosa é presa em flagrante com quase 1,5 kg de drogas no Cariri

Uma idosa de 62 anos foi presa em flagrante na manhã desta quarta-feira, 30, na posse de 1.357,5 kg de drogas . Com ela, a polícia encontrou 971 gramas de maconha, 383 gramas de cocaína e 3,5 gramas de crack. A suspeita foi abordada dentro de um ônibus intermunicipal que saiu de Fortaleza com destino à cidade do Crato .

Diante das investigações sobre a distribuição de drogas na região do Cariri, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), com apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul), descobriu que uma mulher estaria em um ônibus possivelmente na posse de entorpecentes.

Os policiais identificaram a suspeita dentro do ônibus, que foi interceptado já na região do Cariri. Após a abordagem, ela foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e colocada à disposição da Justiça.

Agora, a suspeita segue sendo investigada pela PC-CE por possíveis participações em outras ações criminosas ligadas ao tráfico de drogas no Cariri.