Extorsão de traficantes e facilitação de crimes: veja como agiam 14 PMs presos nesta terça, 29

Coletiva sobre a prisão de 14 policiais militares por extorsão / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Quatorze policiais militares foram presos na manhã desta terça-feira, 29, na operação “Kleptonomos”, por facilitar a ação de organizações criminosas e por extorquir traficantes nos bairros Paupina e Coaçu, região da Grande Messejana, em Fortaleza. Operação é do Ministério Público do Estado (MPCE). Além de acobertar a venda de drogas, o grupo também usava os sistemas da Polícia Militar do Ceará (PMCE) para encontrar traficantes com mandados de prisão em aberto e extorqui-los. Os valores variavam conforme o poder financeiro do traficante alvo da chantagem, com algumas cobranças chegando a mais de R$ 3 mil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Dependia muito do alvo. Eles faziam uma pesquisa nos sistemas e viam o potencial daquele traficante. Um traficante que comercializava muita droga, o valor da cobrança seria outro. Isso ia de acordo com o processo seletivo de poder econômico desses traficantes”, explica Adriano Saraiva, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), órgão ministerial responsável pela investigação. LEIA TAMBÉM | Homem é preso e granada é apreendida no bairro São João do Tauape Os presos foram capturados nos municípios de Fortaleza, Pacoti, Itaitinga, Russas e Maracanaú, além de Maceió, capital de Alagoas. Os alvos foram capturados parte em suas residências na Capital, parte em viagens pelos municípios do Interior, durante o cumprimento de licenças policiais e folgas. Alguns dos policiais ainda faziam parte do corpo policial da Grande Messejana até o momento da operação, sendo interceptados no caminho para o batalhão. Outros dois acusados continuam foragidos e são procurados por equipes da PMCE.

As prisões decorrem de investigação iniciada no final de 2023. De acordo com as investigações, os agentes recebiam pagamentos ordinários de traficantes para permitir a venda de entorpecentes e avisar sobre futuras operações policiais. Tudo acontecia durante o horário de trabalho dos policiais, quando os acusados entravam na Comunidade do Pôr do Sol e no Residencial dos Escritores para cobrar as “cotas”, como eles chamavam a propina oferecida pelos traficantes. As ações eram realizadas com o uso de viaturas da Polícia Militar e balaclava, para cobrir o rosto dos policiais.

Policiais deverão ser julgados pela Auditoria Militar Toda a investigação realizada pelo Gaeco resultou em denúncia aceita pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) contra os 16 policiais nos crimes de extorsão, corrupção e facilitação ao tráfico. Os PMs agora serão julgados pela Auditoria Militar do TJCE, que irá decidir sobre possíveis condenações e expulsões dos réus da corporação. Para o titular da Coordenadoria de Polícia Judiciária e Disciplinar da PMCE, coronel Marcus Monteiro, a acusação dos réus é uma forma de coibir novos casos como este, onde agentes usam do cargo na Polícia para colaborar com o crime em benefício próprio. “Aqueles que se sentirem à vontade para praticar delitos dentro da corporação, a carreira dele vai ser bem curta. Estamos fiscalizando, estamos de olho e vamos combater qualquer desvio de conduta e irregularidade dentro da nossa instituição. Não vamos admitir esse tipo de comportamento”, pontuou Monteiro.