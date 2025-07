Com emissões em alta, mundo tem três anos para agir contra crise climática, aponta estudo

Dados mais recentes apontam que o aquecimento causado por atividades humanas atingiu 1,36°C em 2024. Com isso, a temperatura média global subiu para 1,52°C — ultrapassando o limite considerado seguro / Crédito: THAÍS MESQUITA

Os alertas sobre a crise climática estão cada vez mais frequentes. Segundo um relatório de indicadores globais publicado por cientistas, faltam apenas três anos para que o mundo atinja os piores impactos das mudanças climáticas. O documento mostra que o tempo está se esgotando para que os países cumpram as metas estabelecidas no Acordo de Paris. A África é uma das regiões mais afetadas por eventos extremos causados pelas mudanças no clima, comprometendo a vida de milhares de pessoas e suas fontes de sustento. O estudo também evidencia que os compromissos climáticos atuais dos países são insuficientes diante da emergência climática.

Planos ainda ignoram compromisso com fim dos fósseis Esses planos são chamados de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e indicam como cada país pretende reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Apesar da urgência, apenas o plano do Reino Unido está alinhado com os compromissos do Acordo de Paris. As NDCs são fundamentais para estabelecer metas de curto e médio prazo. Quando bem elaboradas e integradas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), as medidas propostas podem tirar até 175 milhões de pessoas da pobreza. No entanto, um dado preocupante chama atenção: apenas dez países que enviaram planos à COP30 mencionam de forma clara o compromisso de abandonar os combustíveis fósseis — a maioria ainda evita tratar do tema.

LEIA TAMBÉM| Ceará registra aumento de 23,5% no desmatamento em 2024

Temperaturas sobem e cota de carbono se esgota Apesar de 2023 ter registrado temperaturas alarmantemente elevadas, o mais grave é que essas temperaturas se tornaram comuns. O relatório mostra níveis recordes contínuos de emissões de gases do efeito estufa, resultando em concentrações crescentes de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso na atmosfera. O aumento das temperaturas está consumindo rapidamente a chamada “cota de carbono restante” — ou seja, a quantidade de gases que ainda pode ser emitida antes que o planeta ultrapasse o limite de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Com as emissões atuais, essa cota será esgotada em menos de três anos.