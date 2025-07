Elmano promete comprar terra para o povo indígena Tabajara

Elmano participa da inauguração da primeira areninha em território indígena do Ceará / Crédito: Divulgação/ Governo do Estado do Ceará

Durante a inauguração da areninha do povo indígena Jenipapo-Kanindé, em Aquiraz, nessa quarta-feira, 30, o governador do Ceará, Elamno de Freitas (PT) afirmou que deverá comprar terreno para possibilitar a demarcação de terra para o povo Tabajara, que hoje reside nos estados do Ceará, Paraíba e Piauí. “Quero saudar o cacique Jorge Tabajara, que está me cobrando a permissão para uma área do povo dele. Nós vamos comprar essa terra!”, afirmou Elmano durante o evento.

"O Jorge, na verdade quem tá devendo é ele, porque faz tempo que eu sentei com ele e disse assim: 'Jorge, tem alguma área lá pra ser adquirida?', ele: 'Tenho, governador! E é bem baratinho, é só 50 mil reais.' Pra gente, pessoa física, de fato é dinheiro, mas pro governo do Estado, esses 50 mil não representam praticamente nada. E é por isso que nós vamos comprar a área pra não ter nenhum tipo de dificuldade na posse para o povo Tabajara" Os Tabajara são um povo indígena historicamente presente no litoral nordestino, entre o Ceará e a Paraíba. Hoje, vivem principalmente no Ceará, na Paraíba e no Piauí. Demarcação de terras O governador destacou ainda que a demarcação de terras é, atualmente, o ponto central da pauta indígena no Estado. "A primeira prioridade é a demarcação das terras indígenas. O Ceará é um dos poucos estados que têm feito investimento concreto para colaborar com esse processo", explicou.