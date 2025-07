Caminhão é apreendido no Ceará com duas toneladas de mercadorias ilegais, drogas e armas

Entre as mercadorias, estavam estavam escondidos 202 kg de drogas, duas armas e quatro munições não deflagradas

O veículo saiu de São Paulo com destino a Fortaleza e agora está sob custódia da Receita Federal.

Um caminhão carregado de mercadorias ilegais foi apreendido na manhã desta quarta-feira, 30, no município de Chorozinho . Escondidos entre os produtos estavam 202 kg de drogas, duas armas e quatro munições não deflagradas.

Segundo informações da Receita Federal, o monitoramento do caminhão começou durante a madrugada com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por volta das 8 horas, o veículo — um Mercedes-Benz 2013 — foi interceptado no município de Chorozinho.

. Crédito: Reprodução/ Receita Federal

Inicialmente, os agentes identificaram 50 fardos de mercadoria chinesa, totalizando duas toneladas de produtos sem nota fiscal e com indícios de falsificação. Por volta das 10 horas, o caminhão foi levado até o depósito da Receita Federal. Com a ajuda de cães farejadores, os agentes localizaram armas e entorpecentes escondidos entre as mercadorias. Foram apreendidos: