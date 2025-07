4ª parcela do Fundef foi liberada pelo STF, diz Elmano

"O Supremo Tribunal Federal determinou a liberação dos recursos para o pagamento da 4º parcela do Fundef referente a ação movida pelo nosso Governo do Estado. São mais de 260 milhões que serão distribuídos só para os nossos professores. Logo que o recurso chegar, faremos o repasse o mais rápido possível. Uma vitória para ser comemorada por todos nós", afirma o governador em publicação nas redes sociais.

A 4ª parcela do precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) foi liberada para o pagamento dos professores do Estado do Ceará . A informação foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas .

O Fundef foi um fundo criado para financiamento da educação básica no Brasil. Com a descoberta de que alguns estados e municípios receberam valores abaixo do que deveriam, foram abertos processos para a correção dessas distorções, resultando nos precatórios do Fundef.

As parcelas começaram a ser pagas em fevereiro de 2023 pela Secretaria de Educação do Ceará (Seduc) após a liberação do Supremo Tribunal Federal (STF).