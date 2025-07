Ceará deve ter mínimas de 15°C e máximas de 37°C até esta quarta-feira, 23

Fortaleza pode registrar mínimas de 23°C, com máximas de 33°C até esta quinta-feira, 24. O aumento da velocidade dos ventos, com rajadas, pode atingir até 50 km/h

A previsão do tempo para o Ceará indica temperaturas mínimas variando entre 15 graus Celsius (°C) e 17°C nas macrorregiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Maciço de Baturité nas madrugadas até esta quarta-feira, 23.

Conforme a Plataforma de Coleta de Dados (PCD) da Funceme, Russas registrou 35, 5 °C do número máximo do ar nas últimas 24 horas. Enquanto isso, Parambu teve a menor temperatura mínima, com 15, 9 °C.

O aumento da velocidade dos ventos, com rajadas, pode atingir até 50 quilômetros por hora (km/h) nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Jaguaribana, Litoral do Pecém, Litoral Norte e Ibiapaba, especialmente na faixa litorânea e serrana.

Há previsão para chuvas no Ceará?

Segundo o Órgão, até quarta, o céu deverá variar de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões cearenses com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém durante o período da madrugada e da manhã.

Já para esta quinta, áreas de instabilidade oriundas do leste da Região Nordeste do Brasil devem deixar o céu parcialmente nublado na totalidade das áreas e ocasionar precipitação dispersa, durante a madrugada, no Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité, bem como na Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns no período da tarde.



Os registros previstos estão associadas a efeitos locais, como a atuação do sistema de brisa e a interação dos ventos com o relevo (em áreas de serra).