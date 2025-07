Trecho da BR 222 em Tianguá será totalmente interditado para remoção de um veículo acidentado

O km 32 da BR-222, no município de Tianguá , será totalmente interditado no próximo sábado, 26, para a remoção de um veículo de grande porte que se envolveu em um acidente no último sábado, 19. Até lá, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta que os motoristas evitem trafegar pela região e recomenda o uso de rotas alternativas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A interdição da via será dividida em duas etapas: das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. No intervalo entre 12 e 14 horas, o trecho será temporariamente liberado, com o objetivo de minimizar os impactos no fluxo de veículos.

Segundo a PRF, há possibilidade de novas interdições, nos mesmos horários, no domingo, 27, caso o caminhão não seja completamente removido.

A operação exigirá manobras técnicas e o uso de equipamentos de grande porte, o que torna necessária a paralisação total do tráfego nos dois sentidos da rodovia, garantindo a segurança de todos os envolvidos.

O veículo a ser retirado é um caminhão que tombou e saiu da pista por volta das 4h30min do sábado, descendo um barranco. Uma pessoa ficou gravemente ferida. Devido à gravidade do acidente e à complexidade do terreno, a remoção demandará um esforço técnico considerável por parte das equipes.