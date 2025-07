Delegado aposentado é assaltado no Parque Manibura; carro foi recuperado no Edson Queiroz

Imagem ilustrativa: PC-CE investiga caso / Crédito: Divulgação/SSPDS

Um delegado aposentado da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foi vítima de assalto no bairro Parque Manibura, em Fortaleza, na última sexta-feira, 18. O homem foi abordado por três criminosos enquanto saía de casa e teve o carro e outros pertences roubados. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem registrou um Boletim de Ocorrência (BO) no sábado, 19, informando os detalhes do crime.