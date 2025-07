Policlínicas regionais: confirmação de consultas e exames será feita via WhatsApp

O contato com os pacientes será feito exclusivamente pelo número (85) 98682-9000 / Crédito: Divulgação Sesa

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) anunciou que a confirmação de consultas e exames de pacientes de policlínicas regionais do Estado passou a ser realizada via mensagens no WhatsApp, a partir dessa quinta-feira, 17. A pasta reforça que o contato com os pacientes será feito exclusivamente pelo número (85) 98682-9000. O aplicativo informa ao usuário a data, o horário e o local do atendimento, além da especialidade, do exame ou da terapia agendada.

Confirmação é gratuita; saiba como evitar golpes Coordenador da Gestão dos Consórcios de Saúde da Sesa, Bruno Eloy explica que o agendamento dos atendimentos nas policlínicas passa pelo sistema de regulação. "Na Unidade Básica de Saúde, eles fazem um diagnóstico que precisa de um médico especialista, vai para a central de regulação, ou em alguns casos, a própria regulação está dentro da unidade básica de saúde. De lá, ela entra no sistema e agenda a consulta. Ela sai com um boleto impresso com a data e hora marcada do atendimento dela, no endereço da policlínica, tudo direitinho. E o que é que a gente está fazendo? Ela vai receber por WhatsApp também essa mensagem, lembrando", detalha. O coordenador ressalta que o sistema coloca a tecnologia como uma aliada da saúde, mas alerta que é preciso ficar atento a possíveis golpes envolvendo essa ferramenta.