Pacobahyba defende manutenção do aumento do repasse para o Fundeb em 2026

FORTALEZA-CE, BRASIL,21.07.2025: Fernanda Pacobahyba, Presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC). Mec anuncia investimentos educação e obras do ITA Ceará. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

A presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba (PSB), defendeu o aumento no percentual do repasse da União para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em 2026. A declaração foi dada em entrevista ao O POVO, durante a assinatura da ordem de serviço para a segunda fase das obras do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará, durante esta segunda-feira, 21.

Uma das propostas discutidas tem sido a revisão do crescimento anual dos repasses da União para o Fundeb, estabelecido pela Emenda Constitucional 108 de 2020, aprovada pelo Congresso Nacional. A medida estabeleceu o aumento da complementação ao Fundo de 10% para 23%, sendo 10% em 2020, 12% em 2021, 15% em 2022, 17% em 2023; 19% em 2024, 21% em 2025 e 23% em 2026. Este ano, o repasse do Fundeb chegou a R$ 58,8 bilhões, conforme informado pelo Ministério da Educação. Novas obras e chegadas de mais ônibus para a educação no Ceará Pacobahyba também comentou o atual cenário de obras com apoio do FNDE em andamento no Ceará. Ao todo, o Fundo possui 133 obras em andamento no Ceará no contexto do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Dessas, 78 correspondem a Creches e Escolas de Educação Infantil, e 55 referem-se a Escolas em Tempo Integral. De acordo com o FNDE, 103 estão em fase de licitação e 20 com cláusula suspensiva. Dez ou já estão em execução ou aguardam o início das obras. Os recursos fazem parte de um plano de retomada de obras, iniciado pelo Fundo em 2024, quando cerca de R$ 295 milhões foram destinados para 275 reformas e construções no Ceará. “Temos quase três mil obras aprovadas espalhadas pelo Brasil como um todo. Estarei agora dia cinco de agosto em Quixadá para a inauguração de uma creche que estava parada desde 2014", afirmou. "A retomada está de vento em polpa. É um plano de 4 bilhões de reais. Além disso, novas obras. O novo PAC mandou para o Ceará mais de 200 equipamentos entre escolas e creches e agora o presidente Lula e o ministro Camilo devem anunciar mais 500 creches e mil ônibus para todo o Brasil”.

Os ônibus para estudantes do ensino básico são uma demanda iminente na Terra da Luz, já que segundo relatório do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) divulgado em março deste ano, 63% dos veículos da educação no Estado foram reprovados durante inspeção em 2024. A expectativa é de que novas entregas do Caminho da Escola ajudem a superar esse déficit, que segundo Pacobahyba, é reflexo da estagnação dos investimentos no Programa ao longo os últimos nove anos. “Depois que a presidenta Dilma saiu da direção do nosso País, o programa Caminho da Escola praticamente foi descontinuado pelo Governo Federal. Você só tinha acesso a ônibus no Governo Federal se você tivesse emenda parlamentar. Não dá para você contar exclusivamente com emenda parlamentar para construir uma política que é de Estado. Certamente muitos desses ônibus envelheceram ao longo do tempo e não houve reposição por parte do governo federal”, ponderou Pacobahyba.