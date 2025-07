Surf Salva Vidas: 30 anos de parceria e segurança no mar cearense

Turam da Escola Erê Surf no Pontão do Iguape, em Aquiraz formada entre os dias 22 a 24 de janeiro deste ano / Crédito: Ascom CBMCE

O projeto Surf Salva Vidas é a mais antiga iniciativa do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) voltada ao salvamento aquático no Estado. Criado em 1995 como um projeto-piloto pelo então aspirante ao Corpo de Bombeiros Ronald Aguiar, tornou-se permanente em 1998, sob o comando do então 2º tenente Cláudio Barreto, hoje coronel e atual comandante-geral do CBMCE. Barreto também é surfista e esteve à frente das atividades por mais de 20 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora CONFIRA | Cearenses na elite do surfe A proposta do programa é capacitar surfistas para atuarem como colaboradores no resgate de vítimas de afogamento nas praias do litoral cearense. O curso teórico e prático, oferece aulas sobre técnicas de resgate com pranchas, identificação do grau de afogamento e aplicação de primeiros socorros. Hoje, sob a coordenação do major Chailon Fonteles, o projeto forma mensalmente novas turmas em diversas regiões do litoral. Já são mais de 6 mil surfistas capacitados ao longo dessas três décadas. “Os surfistas são os primeiros a chegarem na praia — inclusive antes do Corpo de Bombeiros e dos guarda-vidas — e são os últimos a saírem. Estão em contato direto com o mar, muitas vezes se deparando com situações reais de ocorrência”, explica o major Chailon.

Major Chailon Fonteles, atual coordenador do Surf Salva Vidas Crédito: Reporodução/ Arquivo Pessoal O treinamento Realizado em três manhãs consecutivas, o curso oferece aos surfistas técnicas eficazes de prevenção e resgate, sempre priorizando a segurança do próprio socorrista. Ao fim do curso, os participantes recebem um certificado chancelado pelo CBMCE. No primeiro dia, os alunos aprendem primeiros socorros, incluindo a ressuscitação cardiopulmonar, utilizando bonecos de treinamento. Também são ensinados a identificar os seis graus de afogamento.

No segundo dia, já no mar, os alunos praticam o uso da prancha como equipamento de flutuação, aprendem as técnicas corretas de retirada da vítima da água e transporte até a areia. Já o terceiro dia é reservado para um simulado completo, onde os participantes aplicam o conhecimento adquirido desde o resgate até os procedimentos de estabilização da vítima enquanto aguardam o socorro especializado. Além dos surfistas, o projeto hoje inclui também praticantes de kitesurf, stand-up paddle, canoa havaiana e nadadores em mar aberto.

“Nos últimos anos, o projeto se ampliou muito. Hoje temos buscado capacitar atletas de outras modalidades aquáticas que também estão em contato direto com o mar e podem fazer a diferença até a chegada do socorro", afirma o major. A força da comunidade De acordo com Chailon, a receptividade da comunidade do surf tem sido espontânea e intensa. As formações acontecem por meio de parcerias com escolinhas de surf locais, que mobilizam os participantes. "A gente entra em contato com as lideranças locais, eles formam a turma e nós vamos até lá ministrar o curso", explica.