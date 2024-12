Moradores da Praia do Futuro recebem recebem serviços essenciais do Projeto Acolher

Moradores em situação de vulnerabilidade da Praia do Futuro recebem serviços essenciais do Projeto Acolher, incluindo emissão de documentos, atendimento odontológico e de saúde

Entre os serviços ofertados, estiveram a emissão de documentação básica pelo Caminhão do Cidadão, corte de cabelo, atividades lúdicas para crianças e atendimentos de saúde.

Moradores em situação de vulnerabilidade social da Praia do Futuro, em Fortaleza, receberam serviços essenciais do Projeto Acolher nesta sexta-feira, 13. Os atendimentos ocorreram das 9h às 16h, na rua Oswaldo Araújo.

Para a emissão de documentos básicos pelo Caminhão do Cidadão, é necessário pegar ficha. O morador deve trazer a identidade antiga, a certidão de nascimento ou de casamento, e um comprovante de residência .

Caso seja a primeira emissão, basta levar a certidão de nascimento ou de casamento e o comprovante de residência.

O Projeto é uma forma de garantia de acesso a acesso a direitos básicos. Uma das pessoas atendidas foi Raimunda da Silva, de 72 anos, que trouxe quatro netos para emitir a identidade.

“Antigamente, era muito difícil conseguir esses serviços. Quando eu era jovem e precisei fazer um documento, foi muito complicado, pois eu não tinha pai nem mãe e também foi no Interior. Hoje, estou criando cinco netos e tenho um marido de idade avançada. Somos nós que cuidamos de tudo. O recurso é limitado, e agora com o registro, isso vai facilitar as coisas”, aponta a idosa.