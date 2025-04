Caminhão do Cidadão passará por Fortaleza e cidades do Interior

O projeto Caminhão do Cidadão estará entre os dias 7 a 12 de abril levando serviços essenciais à população cearense. A programação começará por Fortaleza e seguirá para as cidades de Caucaia , Aracati , Aratuba e Quixeramobim, oferecendo serviços móveis de emissão de documentos à população.

Em Fortaleza, os atendimentos iniciam terça-feira, dia 8, no Barroso, seguindo para os bairros Granja Lisboa, Álvaro Weyne nos dias 9 e 10.

Encerrando a programação, na sexta-feira, 11, o caminhão estará estacionado na Estação do Cuidado, no bairro Moura Brasil, deslocando-se no sábado, 12, para a avenida G, n.º 51, no Conjunto Ceará.

Em Caucaia, o Caminhão do Cidadão ficará na rua Coronel Correia, 2214, Centro, entre os dias 8 e 10 de abril, atendendo à população.

Nas cidades do Interior os atendimentos também ocorrerão ao longo da semana.