Mais de 50 mil candidatos realizam prova da PMCE neste domingo, 13

Mais de 50 mil candidatos fizeram a prova da PMCE em várias regiões do Ceará; cronograma segue até agosto / Crédito: Caynã Marques / O POVO

Em meio ao nervosismo, camisas motivacionais e orações coletivas, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) recebe, neste domingo, 13 de julho, a aplicação das provas do concurso público da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). Inscrições de curso preparatório para o concurso dos bombeiros estão abertas; SAIBA MAIS

“Estou há três anos estudando para a PMCE e acredito que todas essas 50 mil pessoas fizeram o mesmo. Creio que vai dar certo para quem se esforçou e se empenhou. Mas, se não der certo desta vez, não irei desistir. Este é meu quinto concurso”, contou. Natural do Eusébio, Martina, de 26 anos, sonha desde cedo com a carreira militar, inspirada pelo pai. “Após esforços de anos de estudo, o dia esperado chegou. Espero que todo esse tempo em que busquei focar seja retribuído ao longo da prova. Meu sonho de carreira começou com meu pai, que também é da área. Espero sucesso para continuar esse legado, e caso não consiga passar agora, tentarei novamente”, prometeu. Esforço físico e superação: o desafio antes do TAF

A preparação para o concurso da PMCE vai além do estudo. Candidatos também se dedicam intensamente ao preparo físico, exigido na etapa seguinte, o Teste de Aptidão Física (TAF).

A exigência, no entanto, acabou provocando lesões em alguns participantes, como foi o caso de Henrique, 23 anos, que não quis ter sobrenome identificado. Mesmo usando muletas, ele fez questão de comparecer à prova. “Me lesionei treinando para o TAF, mas não podia deixar de fazer essa etapa. Agora é torcer para passar e depois me recuperar para estar pronto no teste físico”, relatou. Com camisas motivacionais e vindos de várias cidades, candidatos fizeram a prova da PMCE neste domingo, 13, disputando mil vagas no Ceará Crédito: Caynã Marques / O POVO