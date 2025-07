Temperaturas: Ceará deve ter mínimas de 16°C e máximas de 36°C até esta sexta-feira, 11

Foto de apoio ilustrativo: consulte previsão do tempo para o Ceará até este sábado, 12 / Crédito: THAÍS MESQUITA

A previsão do tempo para o Ceará indica temperaturas mínimas entre 16 graus Celsius (°C) e 19°C em Ibiapaba, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns e Cariri, principalmente em regiões serranas. E índices máximos variando entre 34°C e 36°C no interior do Estado, ao exemplo do Sertão Central e Inhamuns e da Jaguaribana. Ceará: temperaturas máximas podem atingir 37°C no Sertão Central e Inhamuns; VEJA



As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) referentes até esta sexta-feira, 11.