Ordem de Serviço libera construção de novas 9 escolas de tempo integral da rede Estadual

Assinatura da ordem de serviço da construção das novas escolas de tempo integral da rede estadual / Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

Mais de 5 mil estudantes cearenses serão contemplados com a chegada das novas nove escolas da rede estadual de ensino que serão construídas no Ceará, sendo sete Escolas em Tempo Integral (ETI) e duas Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP). O investimento será no valor de R$ 94,8 milhões. A ordem de serviço para as obras foi assinada durante evento no Palácio da Abolição, em Fortaleza, contando com a participação do governador, Elmano de Freitas (PT), da secretária da educação, Eliane Estrela, além de servidores, alunos e gestores municipais.

Pelo menos 138 novas escolas devem ser entregues à população Foram contemplados os municípios de Acopiara, Icó, Itarema, Maracanaú, Massapê, Paracuru e Pentecoste com escolas em tempo integral e Cascavel e Pacajus com EEEPs, totalizando 531 escolas em tempo integral distribuídas em 175 cidades. Com esse número, o Ceará ultrapassa os 77% das escolas estaduais no modelo de tempo integral. Agora, são 138 novas unidades a serem entregues para a população. Em discurso, o governador destacou ser um dia de alegria e celebração para a educação estadual e que a meta é cada vez mais proporcionar boas condições de trabalho aos docentes e um ensino de qualidade para os estudantes da rede pública do Ceará. "É mais um passo que estamos dando. É importante aqui agradecer a parceria com os municípios, com os prefeitos que doaram os terrenos, em um regime de colaboração que tem impacto positivo", declarou Elmano de Freitas. O gestor disse ainda que, com estas nove escolas novas, serão 5.220 estudantes contemplados. "É isso que o nosso povo quer: ver gestores dando as mãos para levar mais direitos e melhores condições pros nossos filhos terem escola de qualidade", pontuou.