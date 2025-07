Ceará: temperaturas máximas podem atingir 37°C no Sertão Central e Inhamuns

Foto de apoio ilustrativo: Ceará registra temperaturas máximas em torno de 37°C até esta quarta-feira, 9. Confira previsão do tempo / Crédito: FÁBIO LIMA / O POVO

A previsão do tempo para o Ceará indica temperaturas máximas com valores de até 37 graus Celsius (°C) em alguns municípios do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais macrorregiões, as temperaturas variam entre 31 °C e 34 °C. Os registros máximos devem alcançar 32 °C e mínimas próximas aos 24 °C na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Fortaleza tem temperatura máxima de 26 ºC; VEJA



As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), referentes até esta quarta-feira, 9.

A razão deve-se ao fato da atuação de áreas de instabilidade oriundas do leste da Região Nordeste do Brasil, aliadas ao efeito da brisa terrestre. No decorrer desta tarde, com a atuação da brisa marítima, são esperadas precipitações isoladas nas regiões litorâneas, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité, Jaguaribana e no norte do Sertão Central e dos Inhamuns. À noite, pluviosidade de intensidade fraca a moderada são previstas na Jaguaribana e Cariri.