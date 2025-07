Projeto da UFC participa da elaboração do Plano Nacional de Soberania Digital

O Encontro Nacional é promovido por uma coalizão de entidades da sociedade civil - dentre as quais, participa o Laboratório do Futuro, projeto de extensão da UFC / Crédito: Reprodução/Viktor Braga/UFC

O futuro digital no Brasil será debatido no 1° Encontro Nacional “Soberania Já!” nesta terça-feira, 8, e quarta-feira, 9, em Brasília. O evento é promovido por uma coalizão de entidades da sociedade civil - dentre as quais, participa o Laboratório do Futuro, projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC). As entidades são articuladas pela Rede pela Soberania Digital, com apoio da Campanha Internet Legal e de parlamentares de partidos variados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O evento reunirá parlamentares, ativistas, pesquisadores, coletivos hackers, organizações sociais e representantes do poder público para debater os caminhos da soberania tecnológica no País. LEIA MAIS - Pix é um exemplo de soberania digital e quebra de duopólio, diz pesquisador

O projeto de extensão Laboratório do Futuro busca desenvolver tecnologias para os cearenses e brasileiros, no Brasil e desempenha um papel fundamental como um dos organizadores e grandes mobilizadores do encontro nacional sobre autonomia tecnológica. A programação inclui aulas públicas, articulação de uma Frente Parlamentar, plenárias estratégicas e grupos de trabalho para elaboração de um Plano Nacional de Soberania Digital.

Ele aponta os monopólios das big techs como prejudiciais à infância, ao trabalho e à pesquisa científica brasileira, e enfatiza a necessidade de um plano nacional de soberania digital que orquestre esforços fragmentados do governo, parlamento e sociedade civil para construir alternativas nacionais e autônomas.

“A expectativa é iniciar agora a elaboração do plano para, provavelmente, no final de outubro conseguir apresentar uma primeira versão deste plano pela soberania digital (...) para que ele ajude a guiar governos, academia e sociedade agir, saber o que fazer para conseguir conquistar a nossa soberania e nossa autonomia”, afirma.

O gestor público explica que a alienação técnica e a falta de uma infraestrutura digital própria do Brasil levam à submissão a empresas estrangeiras, comprometendo a segurança e o controle dos dados nacionais.