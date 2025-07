Associação Fortaleza Azul arrecada itens para realização de bazar

A sétima edição do bazar acontecerá em agosto deste ano / Crédito: Divulgação/Associação FAZ

A Associação Fortaleza Azul (FAZ), uma fundação sem fins lucrativos formada por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares, está arrecadando doações para realizar a 7º edição do Bazar FAZ Bem. LEIA TAMBÉM | UFC: empresa é escolhida para produzir pele de tilápia voltada à medicina regenerativa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A FAZ realiza o trabalho de acolhimento e inclusão junto às pessoas com TEA e suas famílias, em parceria com profissionais da saúde, entidades governamentais e empresas. A Fundação realiza um o atendimento multidisciplinar e busca realizar ações que levem informações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) à população geral, como uma forma de conscientizar e diminuir os estigmas. Entre os projetos oferecidos está a realização de palestras e capacitações que abordam a importância da inclusão de autistas na sociedade. A FAZ também disponibiliza atendimento jurídico gratuito para quem precisa de orientações nas áreas de educação e saúde. O atendimento é fruto de uma parceria com a Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE).

O serviço acontece de forma presencial e agendada, através do número (85) 98186 4552 (WhatsApp). Segundo a presidente da Fundação, Daniela Botelho, o objetivo é juntar itens em bom estado de conservação, que serão vendidos no bazar, que acontecerá em agosto deste ano. “O valor arrecadado com as vendas ajudará na manutenção e ampliação dos projetos de inclusão para pessoas com autismo desenvolvidos pela FAZ”, explicou em nota enviada à imprensa.