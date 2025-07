Enfermeira é assassinada em Fortaleza e namorado é preso em flagrante

O suspeito do feminicídio contra Clarissa Costa Gomes é o namorado dela, Matheus Anthony Lima Martins, que foi preso em flagrante no bairro Maraponga

De acordo com familiares de Clarissa, ela foi esfaqueada após não aceitar o fim do relacionamento. O corpo da vítima foi encontrado dentro de um imóvel no bairro Jardi Cearense.

Matheus foi conduzido para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante por feminicídio.

O Hospital Geral de Fortaleza (HGF), onde ela trabalhava, emitiu nota de pesar pelo falecimento e ofereceu solidariedade à família e amigos.

O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE) também emitiu nota. "Profissional dedicada, Clarissa atuava no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), onde contribuiu com compromisso e cuidado à saúde da população cearense. Neste momento de dor, o Coren-CE se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força e consolo a todos os que sentem sua partida".

Colaborou Mirla Nobre