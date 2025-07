Calor no Ceará: maiores e menores temperaturas nas últimas 24 horas

Calor extremo deve durar deste domingo, 23, a terça-feira, 25, com temperaturas máximas de 32,1°C e 32,4°C, respectivamente / Crédito: FÁBIO LIMA

A temperatura em diferentes locais do Ceará variou quase 20 °C nas últimas 24 horas. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Estado registrou valores entre 16.5 °C e 36 °C entre a manhã do sábado, 5, e a manhã deste domingo, 6. Segundo os dados da Fundação, as maiores temperaturas se concentraram no Maciço de Baturité e no norte da macrorregião Jaguaribana. Houve picos isolados de temperatura em outras partes do Estado, como no Litoral Norte e alguns locais do Sertão Central e Inhamuns.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já os menores valores ocorreram, principalmente, na Ibiapaba. Também houve temperaturas amenas no centro-sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Russas, na macrorregião Jaguaribana, foi a cidade mais quente do Ceará nas últimas 24 horas. O município registrou, por volta das 15 horas de sábado, 36 °C. O mesmo medidor também registrou valores entre os mais baixos do Estado, com 19,7 °C na madrugada deste domingo. Cidades mais quentes do Ceará nas últimas 24 horas Amontada, no Litoral Norte, e Baturité, no Maciço de Baturité, também apresentaram leituras significativas. Ambas as cidades registraram 35,9 °C de máxima: o registro em Amontada ocorreu às 15 horas do sábado, enquanto em Baturité o valor foi medido às 16 horas.



Diversos outros municípios apresentaram temperaturas acima de 35 °C, enquanto alguns se aproximaram deste valor. Veja, na lista abaixo, quais foram os locais mais quentes do Ceará nas últimas 24 horas.