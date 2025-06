Plano Safra da Agricultura Familiar está longe de ser perfeito como buscamos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 30, que o Plano Safra 2025/2026 voltado à agricultura familiar "está longe de ser o plano perfeito", mas faz parte de um processo contínuo de reivindicação dos pequenos agricultores junto ao poder público para garantir melhores condições de crédito.

"Esse plano é muito bom, mas está longe de ser o plano perfeito que buscamos. Tenho certeza de que no ano que vem vocês (Fernando Haddad e Paulo Teixeira) vão vir com muito mais novidade", disse o presidente ao encerrar seu discurso na cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/2026 voltado à agricultura familiar.