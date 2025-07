Audiência irá discutir medidas sanitárias e abatedouros clandestinos em Senador Pompeu

Praça Marcone Borges Pereira homenageia o ex-prefeito da cidade / Crédito: Reprodução/Anuário do Ceará

O município de Senador Pompeu, distante 282 quilômetros (km) de Fortaleza, passará por uma audiência pública durante a próxima terça-feira, 15, para discutir questões sanitárias e de meio ambiente. Promovida pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) a reunião terá como pautas a venda de carnes no Mercado de Feiras e Eventos Acrísio da Silva Jácome e possíveis abatedouros clandestinos na cidade.