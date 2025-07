Onça-parda é encontrada em barraca de praia em Camocim, no Ceará

Batalhão de Polícia do Meio Ambiente foi acionado para atender a ocorrência e agentes entraram em contato com o Instituto Pró-Silvestre para orientação quanto ao manejo e encaminhamento do animal / Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma onça-parda (Puma concolor) foi encontrada em uma barraca de praia na localidade de Corguinho, distrito de Guriú, do município de Camocim, a 354,21 km de Fortaleza, nessa segunda-feira, 7. O animal silvestre foi avistado por um funcionário que chegava para o início do seu expediente, no momento em que foi abrir o estabelecimento. Agentes do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), atenderam a ocorrência. Em nota, o órgão informou que a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) do 27º Batalhão de Polícia Militar (27° BPM), após moradores informarem a presença de uma onça sussuarana no interior de um estabelecimento comercial.

No Ceará, espécie está em perigo de extinção Professor e biólogo da equipe de Avaliação de Risco de Extinção do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (Cenap), vinculado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Thiago Guerra explica que não é comum encontrar esse animais em regiões próximas de orla. O pesquisador ressalta que, apesar de ser o felino com maior distribuição conhecida e de ocupar regiões desse tipo, a espécie não é corriqueira em áreas de praia. “Existem diversos fatores que podem fazer com que esses animais cheguem a ocupar esse ambiente, principalmente deslocação humana; ameaças como estrada e perseguição; ou até mesmo alguém que retirou esse animal da natureza para criar como pet”, avalia. Guerra conta ainda que, apesar de registros formais serem um pouco mais raros, essa é uma espécie presente no território cearense, especialmente em ambientes preservados e áreas da Caatinga com melhor estado de conservação.

“No Ceará, a partir da avaliação que ocorreu em 2021 e 2022, a espécie está classificada como em perigo, de acordo com os critérios da IUCN A Lista Vermelha da IUCN é um indicador da saúde da biodiversidade mundial. É uma ferramenta que fornece informações sobre a distribuição das espécies, tamanho populacional, habitats e ecologia, uso e comércio, ameaças e ações de conservação que ajudam a subsidiar decisões de conservação. para nível estadual; e quase ameaçado, para nível nacional”, acrescenta. Onça-parda dócil e em ambiente de orla pode indicar deslocamento forçado, avalia biólogo O comportamento dócil apresentado pelo animal durante o resgate não é comum, segundo o pesquisador. “A gente está falando de um animal silvestre, de vida livre. Então, principalmente esses grandes predadores como a onça-parda, não costumam apresentar esse tipo de comportamento dócil”, destaca. Segundo Guerra, devido a presença do grande número de pessoas ao redor do animal, era de se esperar que o felino se tornasse mais agressivo frente à situação, com uma tendência de fuga diante da multidão. A docilidade, de acordo com ele, poderia indicar que se trata de um animal criado em cativeiro.