Abrigo Menino Vaqueiro, em Maracanaú, corre risco de fechar por falta de verbas

Além da dívida total, que inclui R$ 16 mil com uma clínica veterinária e R$ 3.500 de aluguel em atraso, o abrigo não tem condições de fornecer alimentação ou medicamentos aos animais. “A única alimentação é o que eu consigo tirar do mato para eles, então eles só vêm se alimentando de capim”, destacou a proprietária do lugar.

Márcia lamenta que o trabalho seja mantido apenas por esforço próprio e ajuda esporádica de seguidores. “O que mais me desespera é ver os animais precisando e eu sem condições de cuidar. A maioria chega mutilada, atropelada, com problemas sérios.”.

O abrigo conta com o trabalho de dois funcionários fixos, que ajudam na alimentação, limpeza, medicação e cuidado diário dos animais. Porém, os salários também estão atrasados. “Não temos voluntários. É um trabalho pesado. Um funcionário já pediu demissão no último domingo porque o pagamento estava atrasado”, informou.

Como ajudar?

As doações podem ser feitas via Pix pelo número: 73951102349, registrado no nome de Márcia Virgínia Freitas dos Santos. A população também pode entrar em contato diretamente com a o abrigo pelo número de contato: 85989311281.