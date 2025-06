Programa leva internet grátis para espaços públicos de cidades do CE; veja locais

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme divulgado pela Etice, a meta é chegar a mais 34 municípios até o final de 2025, totalizando 135 municípios beneficiados na segunda etapa.

Leia também | Após o fim da quadra chuvosa, Ceará registra chuva em 15 municípios

Veja a lista de municípios contemplados e os locais:

Acaraú

Praça Centenário

Praça Rodoviária



Acopiara

Polo de lazer Edson Monteiro de Oliveira

Praça São Francisco



Alcântaras

Praça Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Praça da Igreja Matriz



Amontada

Praça Coronel Antônio Belo



Aquiraz

Praça das Flores



Aracati

Praça da Igreja Matriz



Aracoiaba

Praça 16 de Agosto (Praça da Matriz)



Aurora

Praça Da Matriz



Barbalha

Praça da Rodoviária



Barroquinha

Praça da Igreja Matriz



Baturité

Praça Matriz Padre Andrade

Praça Waldemar Falcão

Praça Santa Luiza



Beberibe

Praça Matriz De Beberibe

Praça Do Teatro, Rua Jonas Bessa



Bela Cruz

Praça Júlio França



Boa Viagem

Praça José Rangel



Brejo Santo

Praça Dionísio Rocha



Camocim

Praça da Matriz

Avenida Beira Mar (da Praça da Estação Ferroviária à Praça Do Odus)

Praça da Rodoviária



Campos Sales

Praça Virgílio Távora



Canindé

Praça da Igreja Matriz



Capistrano

Praça da Prefeitura Municipal



Caridade

Praça da Matriz



Caririaçu

Praça da Igreja Matriz



Cariré

Praça Elísio Aguiar



Caririaçu

Praça da Matriz (Praça das Topic)



Cascavel

Praça Esaú Benício

Praça Mais Infância – Cohab



Caucaia

Camelódromo do Povo

Praça Fausto Sales

Praça Matriz – Dr. Manoel Moreira da Rocha



Cedro

Praça da Matriz



Chaval

Praça do Mercado



Chorozinho

Praça da Igreja Matriz

Praça de Eventos



Coreaú

Praça Matriz

Praça da Juventude



Crateús

Praça da Matriz (Senhor Bonfim)

Praça dos Pirulitos (Gentil Cardoso)



Crato

Praça da Sé



Eusébio

Praça da Matriz



Forquilha

Praça João Jerônimo

Praça da Paz – Cônego Gonçalo De Pinho Gomes



Fortaleza

Praça da Gentilândia

Praça Luiza Távora



Granja

Praça Monsenhor Vitorino de Oliveira – Praça da Matriz



Groaíras

Praça Da Matriz



Guaiúba

Praça Fausto Albuquerque Do Santo Cruzeiro



Guaraciaba do Norte

Praça do Guaracy



Guaramiranga

Praça da Central de Artesanato

Praça José Marinho de Goes



Hidrolândia

Praça da Matriz

Praça da Juventude

Horizonte

Praça Ana Diamantina de Sousa (Zumbi)



Ibiapina

Calçadão da Liberdade



Icapuí

Praça Central de Icapuí



Iguatu

Centro dos Feirantes

Abrigo Metálico



Ipu

Praça da Igreja Matriz

Praça do Cvt



Ipueiras

Praça Maria Lima

Praça Sebastião Matos Filho

Parque da Cidade



Irauçuba

Praça São Luís



Itaitinga

Praça Matriz

Praça Luiz Gonzaga



Itapajé

Praça da Igreja Matriz

Praça da Assembleia de Deus



Itapipoca

Praça do Hotel Municipal de Itapipoca (Praça da Prefeitura)

Praça dos Três Climas

Praça da Matriz



Itapiúna

Praça da Central



Itarema

Praça Praia Ilha do Guajiru

Praça Pedra Cheirosa

Praça Igreja Matriz



Jaguaruana

Praça Adolfo Francisco da Rocha



Jati

Praça



Juazeiro do Norte

Praça José Feijó de Sá

Praça Empresário José Ilânio Couto Gondim

Praça Teodoro de Jesus Germino Doro Germano

Praça da Bíblia



Lavras da Mangabeira

Praça do Povo

Praça da Matriz



Limoeiro Do Norte

Praça Assunção



Maracanaú

Estação Maracanaú (Metrô de Fortaleza)



Maranguape

Praça Capistrano de Abreu (Centro)



Marco

Praça Clóvis Beviláqua



Massapê

Praça Coronel João Pontes



Mauriti

Praça da Matriz



Meruoca

Praça de Eventos



Missão Velha

Praça Francisco Arrais



Mombaça

Praça Matriz



Morada Nova

Praça da Matriz

Avenida das Pizzarias

Avenida das Escolas



Mucambo

Praça do Hospital



Nova Russas

Praça Complexo do Jovinão



Novo Oriente

Praça da Matriz



Ocara

Praça de Eventos



Pacajus

Terminal Rodoviário

Mercado Público



Pacatuba

Praça da Igreja Matriz

Praça Mais Infância



Pacoti

Praça da Igreja Matriz



Palmácia

Praça da Matriz



Paracuru

Praça de Eventos Do Município



Paraipaba

Praça da Lagoinha

Praça Santa Rita



Parambu

Praça da Juventude (Av. Dico Mateus)



Pentecoste

Praça do CSU

Mercado Público Municipal e entorno



Quixadá

Praça do Leão

Praça do Chalé



Quixeramobim

Praça da Prefeitura



Redenção

Praça da Matriz Imaculada Conceição (Sede)

Praça dos Taxistas



Russas

Praça Monsenhor João Luiz

Praça José Carlos Matos (Praça do Estudante)



Santa Quitéria

Praça Arthur Timóteo



Santana do Acaraú

Praça da Liberdade



São Benedito

Praça em Frente à Igreja Matriz

Calçadão Espaço do Povo

Praça dos Índios



São Gonçalo Do Amarante

Praça Da Paróquia



São Luiz do Curu

Igreja da Matriz de São Luis de Gonzaga

Praça da Prefeitura



Senador Pompeu

Praça da Juventude



Sobral

Praça Nossa Senhora do Patrocínio (Praça do Eclipse)



Tabuleiro do Norte

Ponto Praça Pavilhão



Tamboril

Praça da Matriz



Tauá

Parque da Cidade

Praça da Matriz



Tianguá

Praça do polo de lazer de Tianguá

Praça do Jacques



Trairi

Praça José Edson Filho (Matriz)

Praça da Justiça (Fórum)

Feirão



Ubajara

Parque de Ubajara



Umirim

Praça da Matriz



Uruoca

Praça de Eventos (Praça do Festival de Quadrilhas Junina)



Varjota

Praça José Aureliano de Farias



Várzea Alegre

Parque Cívico São Raimundo Nonato

Terminal Rodoviário Dr. José Iran Costa



Viçosa Do Ceará

Praça Clóvis Beviláqua