Policial é denunciado por morte de ex-PM em 2020 na Vila Manoel Sátiro

Conforme apuração da Delegacia de Assuntos Internos (DAI), na tarde do dia 9 de junho de 2020, Irissandro trafegava em seu carro quando visualizou a vítima em um bar. O denunciado, então, teria descido do veículo e disparado diversas vezes contra ele. Ao todo, Jean Charles foi atingido por 12 tiros.

Após testemunhas afirmarem que o automóvel usado no homicídio seria um carro modelo Gol branco ou prata, os investigadores localizaram câmeras de vigilância que registraram que um veículo Gol prata, que estava no nome do pai de Irissandro, circulou pelo local e horário do crime.



Após o crime, policiais militares de serviço abordaram um carro em que Irissandro estaria, mas liberaram o veículo, conforme um dos policiais presentes na ação, por acreditarem que esse veículo se tratava de um veículo branco e não prata — uma ocorrência de roubo, cujos suspeitos estavam em um automóvel branco, também havia sido reportada na ocasião.

“De fato os documentos acostados (...) revelam que havia uma outra ocorrência em curso, em horário próximo, referente a um roubo envolvendo um gol branco”, afirmaram na denúncia os promotores Márcia Lopes Pereira e Ythalo Frota Loureiro.