Caminhoneiro morre após carga de tomates tombar no interior do Ceará

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que “a vítima ficou presa às ferragens e, devido à gravidade das lesões, não resistiu e morreu no local”. Outros motoristas que passavam pela rodovia no momento do acidente ainda tentaram prestar socorro.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionadas para o local da ocorrência.

Ainda segundo a SSPDS, uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi enviada para realizar os primeiros levantamentos sobre o caso. A investigação está a cargo da Delegacia Municipal de Alto Santo.