Em nove dias, oito mulheres morreram vítimas de feminicídios no Ceará

No último sábado, 28, foram dois os casos registrados, um na Meruoca, outro em Canindé. Em todo o ano, pelo menos, 22 feminicídios já ocorreram no Estado

No último sábado, 28, dois feminicídios foram registrados no Estado, um na Meruoca (município distante 246km de Fortaleza), outro em Canindé (a 117km da Capital). Com esses dois crimes, subiu para oito o número de mulheres mortas em casos de feminicídio no Ceará desde 20 de junho.



Em todo o mês de junho, já são 10 feminicídios em municípios cearenses, quase o mesmo número do restante do ano — de janeiro até maio, haviam sido registrados 12 feminicídios, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).