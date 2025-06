Homem é preso em Juazeiro do Norte suspeito de armazenar pornografia infantil

Com ele, foram encontradas imagens que retratavam abusos sexuais contra crianças, assim como conversas com uma mulher em que ela prometia abusar da própria filha

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado (PC-CE) na última sexta-feira, 27, no bairro Pirajá, em Juazeiro do Norte (Cariri Cearense), suspeito de armazenar imagens de abuso sexual infantojuvenil.



No celular de Cícero Feitoza dos Santos, de 52 anos, foram encontradas cinco imagens que retratavam abusos contra crianças, assim como 33 prints de conversas no aplicativo Whatsapp em que o suspeito aparecia trocando messagens com uma mulher que dizia que, a pedido dele, masturbaria ou faria sexo oral na própria filha e enviaria fotos do crime.