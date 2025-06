Juazeiro do Norte: mulher esfaqueada pelo ex está em coma; homem foi preso

A mulher esfaqueada pelo ex-companheiro na noite da última terça-feira, 17, no município de Juazeiro do Norte, no Cariri, está em coma na UTI do Hospital Regional do Cariri (HRC). A vítima de 29 anos sofreu golpes de faca nas regiões cervical torácica e nas mãos.

O ex-companheiro, identificado como Leandro Augusto de Oliveira, de 34 anos, fugiu após atacar a vítima, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) horas depois, escondido em um matagal na região.