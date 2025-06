Febre do Oropochue: Ceará registra 636 casos em 2025; veja municípios

/ Crédito: Coleção de Ceratopogonidae do IOC/Fiocruz

O Ceará já registra 636 casos da febre oropouche em 2025, de acordo com informações da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), com dados levantados até o dia 14 deste mês de junho. Não há óbitos registrados.

