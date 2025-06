Veja previsão de temperaturas máximas e mínimas para o Ceará

Foto de apoio ilustrativo: confira previsão do tempo até esta quarta-feira, 25, no Ceará / Crédito: Aurelio Alves/O POVO

A previsão do tempo para o Ceará indica temperatura mínima entre 18°C e 20°C em pontos da Ibiapaba, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri; e máxima para as regiões da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e municípios isolados do Litoral Norte, com valores em torno de 33 graus Celsius (°C) e 36°C. A velocidade média do vento prevista é em torno de 36 quilômetros por hora (km/h), com rajadas que devem aumentar de intensidade, com valores que podem ser cerca de 55 e 60 km/h em áreas da faixa litorânea.

Previsão é até a quarta-feira, 25. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).