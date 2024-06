Número de mortes no trânsito diminui 75% no feriado de Corpus Christi em 2024

O número de acidentes durante o feriado de Corpus Christi diminuiu em 32% neste ano de 2024, em relação ao ano anterior. Este ano foram contabilizados 24 acidentes, contra 36 em 2023. O número de vítimas em sinistros caiu 75%: foram dois neste ano enquanto no ano anterior foram oito.

As informações do balanço da Operação Corpus Christi 2024 foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que atribui a diminuição de acidentes a ações preventivas da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

No âmbito da Lei Seca, foram registadas 84 infrações administrativas no feriado de Corpus Christis deste 2024. Em 2023, foram contabilizadas 104 ocorrências por substância de álcool ou substâncias psicoativas, o que representa uma diminuição de 19% de casos. Três pessoas foram autuadas pela Lei Seca, durante a operação.