PRE inicia operação Corpus Christi em rodovias estaduais que cortam o Ceará

A operação da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), visa prevenir acidentes durante o feriado de Corpus Christi

A Polícia Militar do Estado (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), iniciará nesta quarta-feira, 29, a partir das 18 horas, a operação "Corpus Christi”. Ação prossegue até domingo, 2, com o objetivo fortalecer a prevenção de acidentes nas rodovias estaduais que cortam o Estado.

Os trabalhos durante o feriado vão ocorrer em pontos de fiscalização nas rodovias estaduais em Fortaleza e no interior do Ceará. Ao todo, serão deslocados 348 policiais militares, um aumento de 35,9% em comparação ao ano de 2023, quando 256 PMs participaram da operação.