MC diz que recebia até R$ 3 mil para compor músicas para facção de Itarema

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Francisco Anderson Mendes, o MC Dym, negou ser integrante do Comando Vermelho e afirmou que deixou de cantar "proibidões". Ele e mais 31 foram denunciados pelo MP

/ Crédito: Reprodução/ Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)

A informação consta na denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual (MPCE) à Justiça nessa quarta-feira, 18, referente à operação Nocaute II. Francisco Anderson e outras 31 pessoas foram acusadas pelo MP de envolvimento com o CV, além de outros crimes, como tráfico de drogas.

Preso em 23 de maio passado , o cantor carioca Francisco Anderson Mendes, o MC Dym, afirmou, em depoimento à Polícia Civil, que recebia entre R$ 2 e 3 mil para compor músicas em apologia à atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV) em Itarema , município da Região Norte do Estado.

Entre o material encontrado no celular de Matheus está uma conversa dele com Francisco Anderson, datada de dezembro de 2023. Matheus aparece encomendando um funk ao cantor para celebrar o domínio da facção em cinco bairros de Itarema.

Ele, que é conhecido pelos apelidos de Zequinha, Esquizofrênico e Sombra, é apontado como tendo posição de comando no CV no bairro Couto Fernandes e em Itarema.

A peça acusatória é baseada em uma investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), que extraiu dados do celular de Matheus Rychas da Silva Martins , de 28 anos, preso em junho de 2024.

Matheus chega a dar algumas orientações ao cantor sobre o que deveria constar na música: “Ai, Dym, pega a visão: O nome da cidade lá é Itarema. Ai lá tem cinco bairros, cinco bairros que já é nosso nós tomou, entendeu?”.



Matheus ainda pediu que a música contivesse “muito barulho de tiro” e mencionasse “reportagens que falam acerca de onda de homicídio em Itarema”. A música foi publicada no Youtube, onde teve mais de 100 mil acessos.

Consta em um trecho da música: “É nós que tá, é nós que predominamos no complexo de Itarema. Na relíquia do magnata, é nós que treme tudo. É que o plantão faz a ronda, bandeira vermelha, as bocas vende a vontade, crime rola a noite inteira. Tem vários fuzil, glock de pentão, poder paralelo, expandindo a facção” (Sic).