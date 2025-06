Bia dançarina: vídeos desagradavam facção e criminosos ordenaram execução

Ao todo sete pessoas foram presas suspeitas do caso

O último suspeito do caso foi preso pela Polícia Civil do Ceará, por meio da delegacia de Baturité e o caso remetido à Justiça.

Bia Dançarina era conhecida na Internet pela criação de conteúdo nas redes sociais. As publicações da influenciadora digital desagradaram a facção Guardiões do Estado (GDE), que ordenaram a execução da vítima, que foi morta em fevereiro deste ano.

Ao todo sete pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no caso, todos denunciados pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). O homem preso desta quinta-feira, 19, é apontado como o responsável pelos disparos contra bia e o companheiro dela, os dois foram mortos. O caso teve ampla repercussão.

O indivíduo de 42 anos de idade foi preso mediante um mandado de prisão preventiva. Bia e o marido foram surpreendidos por criminosos que invadiram a residência do casal e realizaram disparos de arma de fogo, o que resultou no duplo-homicídio.

Conforme a investigação, homens invadiram a residência no bairro Conjunto São Francisco, outros atuaram no apoio para que o duplo-homicídio fosse concluído.

Maria Heloina Eugênio Barbosa, a Bia, respondia na Justiça por ameaça e crime contra administração pública e o marido, Francisco Neto Gomes da Rocha, respondia por roubo.