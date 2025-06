Confirmação de consultas: Sesa enviou mais de 89 mil mensagens via WhatsApp

Mensagens serão enviadas pelo número (85) 98682-9000, do Governo do Ceará. / Crédito: Diego Sombra/Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)

Com o objetivo de reduzir o número de ausências em consultas ambulatoriais, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), passou a utilizar o WhatsApp como ferramenta de comunicação com os pacientes. O serviço começou a funcionar oficialmente no início de junho e, entre os dias 5 e 16, foram enviadas cerca de 89.113 mensagens.

Em entrevista ao O POVO, a médica infectologista e coordenadora do Núcleo de Telessaúde da Sesa, Melissa Medeiros, avaliou os resultados como positivos. “A média diária de envio é de 10.500 mensagens, com uma taxa de leitura entre 80% e 81%. É um meio eficaz para aprimorar os serviços à população, otimizar o uso do tempo e dos recursos, e melhorar a qualidade do atendimento”, destaca.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os primeiros testes do serviço ocorreram internamente com servidores e, posteriormente, nos Hospitais São José (HSJ) e Leonardo da Vinci (Helv). A escolha das duas unidades teve caráter estratégico, já que possuem características operacionais distintas. “Com isso, conseguimos identificar e corrigir possíveis falhas. Em seguida, o envio passou a ser feito para o HSJ, que possui um ambulatório de menor porte, e para o Helv, que utiliza um sistema operacional diferente. A escolha estratégica dessas unidades permitiu um início mais seguro e controlado da implementação”, detalha Melissa. A Secretaria da Saúde também estuda a ampliação do serviço para além dos atendimentos ambulatoriais, com a inclusão de notificações sobre cirurgias eletivas e exames de imagem específicos.

LEIA MAIS | Sede de Aprender: entre 24 escolas fiscalizadas, apenas duas têm ligação à rede de esgoto Interior do Estado é prioridade com nova tecnologia Atualmente, o sistema de confirmação via WhatsApp já está ativo em 11 hospitais da rede estadual:

- Hospital de Messejana (HM)

- Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM)

- Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC)

- Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

- Hospital São José de Doenças Infecciosas

- Hospital Estadual Leonardo da Vinci (Helv)

- Hospital Waldemar de Alcântara (HGWA)

- Hospital Regional do Sertão Central (HRSC)

- Hospital Regional Norte (HRN)

- Hospital Regional do Cariri (HRC)

- Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ)