Sesa passa a confirmar consultas dos hospitais estaduais via whatsapp

O serviço já está em operação / Crédito: Divulgação/ Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

A confirmação de consultas ambulatoriais nos hospitais da rede estadual agora será feita via whatsapp. As mensagens serão enviadas pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) pelo número (85) 9 8682-9000. O anúncio da novidade foi feita pelo secretário chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, em suas redes sociais, que diz que o serviço otimizará os atendimentos na rede de saúde.

A taxa de pessoas que marcam e que não vão fazer a sua consulta é em torno de 30%, ou seja, a cada dez pessoas, três não aparecem quando um exame, consulta ou cirurgia é marcada. Dessa forma, acaba tirando a vaga de outra pessoa, se prejudicando e prejudicando todo o sistema de saúde. Isso é ruim para todo mundo", afirmou o chefe da Casa Civil. LEIA TAMBÉM | Ceará conta com grupo de prevenção e contenção de derramamento de óleo no litoral

Ele informou ainda que a partir dessa semana, as mensagens já serão enviadas para quem tem consulta agendada. A confirmação será enviada para o aplicativo de mensagens, com o nome da especialidade e o local da consulta. A fase de testes contemplou o Hospital São José (HSJ) e o Hospital Estadual Leonardo da Vinci (Helv). A partir desta semana, outras nove unidades — de Fortaleza e interior do Estado —também entrarão na iniciativa.

A titular da Sesa, Tânia Mara Coelho, disse que é importante que a população tenha o número salvo em seus dispositivos para saberem que se trata de um serviço do Governo e não de um trote. “Esse número é onde vamos confirmar a sua consulta e conseguir melhorar o atendimento da população em nível ambulatorial. Com o tempo, iremos progredindo para as consultas, exames e cirurgias”, informou. Veja quais unidades estão incluídas no serviço: Hospital de Messejana Dr Carlos Alberto Studart Gomes

Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto

Hospital Geral Dr César Cals

Hospital Geral de Fortaleza

Hospital São José de Doenças Infecciosas

Hospital Estadual Leonardo da Vinci

Hospital Geral Dr Waldemar Alcântara

Hospital Regional Norte

Hospital Regional do Sertão Central

Hospital Regional do Cariri

Hospital Regional Vale do Jaguaribe