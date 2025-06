Sede de Aprender: entre 24 escolas fiscalizadas, apenas duas têm ligação à rede de esgoto

Projeto Sede de Aprender finaliza inspeção em 24 escolas de 13 municípios cearenses / Crédito: Reprodução/ MPCE

Entre 24 escolas públicas, de 13 municípios cearenses, visitadas pelo Projeto Sede de Aprender, apenas duas unidades (em Pacatuba e Pacoti) possuem ligação à rede de esgoto. O restante utiliza fossa. As fiscalizações, conduzidas entre os dias 2 e 6 de junho, constataram que todas as escolas apresentavam sistema de bastecimento de água funcionando no momento da visita.

Conforme o MP, a escolha das instituições de ensino se baseou no Censo Escolar 2024, considerando as unidades em situação mais grave de necessidade de saneamento.

As fiscalizações ocorreram nos seguintes municípios:

Araripe,

Farias Brito,

Fortaleza,

Horizonte,

Icó,

Juazeiro do Norte,

Morada Nova,

Pacatuba,

Pacoti,

Paracuru,

Paraipaba,

Quixadá e

Santana do Cariri. Os servidores aplicaram questionários aos responsáveis pelas unidades de ensino para reunir informações que integrarão um diagnóstico nacional.



O documento com os dados servirá para subsidiar cobranças por medidas corretivas e outras providências para solucionar questões de saneamento das escolas, conforme o MP.

A coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Educação (Caoeduc) do MP do Ceará, procuradora de Justiça Elizabeth Almeida, ressaltou a importância da cobrança administrativa nesses quesitos.

“Independentemente dessas visitas a escolas determinadas, o Ministério Público vai instaurar processos administrativos para acompanhar toda a situação da rede nos municípios que, no Censo Escolar, apresentem irregularidades nessas três vertentes: falta de banheiro, falta de saneamento e falta de água potável”, afirmou a procuradora de Justiça.