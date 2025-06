Eusébio realiza 19ª Marcha para Jesus com caminhada, shows gospel e sorteios

Evento acontece dia 28 de junho, com concentração no Polo de Lazer e chegada na Praça da Bíblia; programação inclui paradas de oração e sorteios

O município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), realiza, no próximo dia 28 de junho, a 19ª edição da Marcha para Jesus. O evento, gratuito e aberto ao público, reunirá moradores e visitantes em uma caminhada de fé, com apresentações musicais e momentos de oração ao longo do percurso.

A manifestação, promovida pelo Conselho de Pastores e Líderes de Eusébio, não é restrita apenas a religiosos. Qualquer cidadão, eusebiense ou não, pode participar.