Ceará pode ter rajadas de vento de até 70 km/h

Com relação às temperaturas mínimas , na mesma data, os números variam entre 17 (graus Celsius) °C e 20°C na madrugada e no início da manhã nas regiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Ibiapaba e no Maciço de Baturité.

Madrugada e manhã: chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e no Maciço de Baturité. No Cariri e no Sertão Central e Inhamuns, há alta possibilidade de chuva isolada; Tarde: céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões; Noite: alta possibilidade de chuva isolada no Cariri.

Sábado, 14

Madrugada: alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns;

Manhã: baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e no Cariri;

Tarde e noite: baixa possibilidade de chuva isolada na Jaguaribana, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns.

Domingo, 15

Saiba as temperaturas máximas do ar nas últimas 24 horas pela Funceme

Máximas

35.5 °C: Parambu

35.5 °C: Penaforte

35.4 °C: Aiuaba

35.2 °C: Jaguaruana

34.9 °C: Alto Santo

Mínimas

27.5 °C: Poranga

28.1 °C: São Benedito

30.5 °C: São Gonçalo do Amarante

30.6 °C: Piquet Carneiro

30.7 °C: Crato

10 maiores chuvas por posto do dia